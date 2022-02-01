Мэрия Рязани будет отчитываться о зимней уборке улиц в мессенджере

В ближайшее время в одном из популярных мессенджеров может появиться специальный канал, посвященный зимней уборке улиц в Рязани. Об этом рассказала глава администрации Елена Сорокина на заседании регионального правительства во вторник, 1 февраля.

Предполагается, что канал будет информационного характера. Чиновники планируют перевести работу коммунальщиков практически в онлайн-режим.

«В одном месте будут публиковаться материалы, фото и видео с конкретных мест уборки - и техники, и рабочих», - рассказала Сорокина.

Помимо отчетов мэрия планирует размещать в чате и полезную информацию: улицы, по которым пройдут грейдеры или адреса, где собираются вывозить снег, а также предупреждения о ночной уборке.

«Для жителей, автовладельцев и не только это может оказаться полезным ресурсом», - подытожила Елена Сорокина.

Какой мессенджер городские власти выберут для запуска нового канала, не сообщается, но известно, что он будет со свободным доступом, и подписаться на обновления смогут все желающие.