Рязанский митрополит: Это иллюзия, если все привьются и будет коллективный иммунитет. Фото: телеканал "Спас".

Во время стрима на канале ТВ «Спас» священнослужители обсудили речь митрополита Рязанского и Михайловского Марка по поводу вакцинации.

В эфире радио «Логос-Рязань» владыка заметил, что агрессия на непривитых - это и зло, и грех.

«С одной стороны говорят, если человек привьется, то все мы будем жить нормальной жизнью. Но на самом деле - все это иллюзия. У меня был известный в Рязани человек. Он вакцинировался, а потом попал в больницу с 50% поражением легких. И так у многих, - рассказывает митрополит. - Господь дал всем нам это испытание, и нужно с терпением это нести. А если человек думает, что вот если все вакцинируются, то будет достигнут коллективный иммунитет, и, соответственно, люди вернутся к жизни без ограничений - это все иллюзия».

По словам владыки, в своей епархии он сказал, что Церковь должна соблюдать разумную здравую позицию. «Мы - не медики, не политики. Слухи бывают разные, кому-то помогает вакцина, кому-то нет, но я раз и навсегда сделал для себя вывод, я не буду агитировать ни за прививку, ни против прививки. Я не хочу, чтобы ко мне пришли люди с претензией. Например, если человек не привился по моему совету или привился, а потом скончался. Нет, духовенство не должно касаться этой темы в своих проповедях, мы это не пропагандируем, в том числе QR-коды.

В эфире «Спаса» священники отметили, что сегодня невозможно оставаться белым и пушистым. Если батюшка промолчит, то это тоже приведет к непониманию, отмолчаться не получится.

«Если кто-то послушает меня и привьется, то 90 человек спасем, а десять умрут. Вот как поступить? Молчать или сохранить 90 жизней?» - сказал один из священников.

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