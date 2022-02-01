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Происшествия1 февраля 2022 13:00

В результате ДТП с микроавтобусом под Рязанью пострадали пять человек

Водитель МАЗа не рассчитал скорость и въехал в «ГАЗель»
Источник:kp.ru
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В результате ДТП с микроавтобусом под Рязанью пострадали пять человек. Фото: пресс-служба областной Госавтоинспекции.

В результате ДТП с микроавтобусом под Рязанью пострадали пять человек. Фото: пресс-служба областной Госавтоинспекции.

Утром, 1 февраля, в Рязанском районе на 13 километре трассы «Рязань – Спасск – Ижевское» произошло ДТП.

Как сообщили в пресс-службе областной Госавтоинспекции, участниками аварии стали грузовик МАЗ и микроавтобус «ГАЗель», перевозившая пассажиров.

По предварительной информации, инициатором ДТП стал 29-летний водитель МАЗа. Молодой человек, двигаясь из Рязани в сторону Спасска, не рассчитал скорость и не успел затормозить перед ехавшей впереди «ГАЗелью».

В результате аварии за медицинской помощью обращались пять пассажиров микроавтобуса. Водители транспортных средств не пострадали.

По факту ДТП областная Госавтоинспекция проводит проверку.

Водитель грузовика МАЗ не рассчитал скорость и въехал в «ГАЗель». Фото: пресс-служба областной Госавтоинспекции.

Водитель грузовика МАЗ не рассчитал скорость и въехал в «ГАЗель». Фото: пресс-служба областной Госавтоинспекции.

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