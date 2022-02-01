В ночь на 2 февраля в Рязанской области похолодает до -8

В среду, 2 февраля, в Рязанской области ожидается облачная с прояснениями погода. Прогноз на предстоящие сутки опубликовал региональный ГУ МЧС со ссылкой на метеорологов.

В ночные часы в отдельных районах еще пройдет небольшой снег, а вот днем будет преимущественно без осадков. Ветер в течение дня юго-западный, его скорость составит 5 – 10 м/с. На дорогах по-прежнему сохранится сильная гололедица.

А вот температура после теплого начала февраля будет постепенно приходить в климатическую норму. Ночью столбики термометров опустятся уже до -3…-8 градусов, в дневные часы воздух потеплеет до -1…-6.