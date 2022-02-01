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Общество1 февраля 2022 11:13

Сотрудники станции скорой помощи в Рязани будут получать дополнительные выплаты

Деньги на эти цели заложили в бюджете Рязанской области
Источник:kp.ru
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Сотрудники станции скорой помощи в Рязани будут получать дополнительные выплаты. Фото: Алексей БУЛАТОВ.

Сотрудники станции скорой помощи в Рязани будут получать дополнительные выплаты. Фото: Алексей БУЛАТОВ.

Сотрудникам рязанской городской станции скорой медицинской помощи повысят зарплату. Об этом сообщает пресс-служба регионального минздрава.

Уточняется, что надбавки из регионального бюджета установили во исполнение распоряжения губернатора.

Так, 51 врач будет получать дополнительно по 20 тысяч рублей, 243 человека из среднего медперсонала – по 15 тысяч, по 10 тысяч рублей прибавят 183 водителям и по 5 тысяч дополнительно будут получать пять работников младшего медперсонала.

Для самих медиков денежная прибавка оказалась хорошим подспорьем в условиях борьбы с коронавирусом.

«Люди два года находятся на переднем крае борьбы с коронавирусом. Объем работы вырос многократно. Сейчас график остается очень напряженным. Дополнительные выплаты стали компенсацией сотрудникам выездных бригад за риски и высокую нагрузку», – отметил главврач станции скорой помощи Игорь Задоя.

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