Судимую за убийство молодую рязанку вновь отдали под суд

Следователи рязанского УМВД направили в суд уголовное дело по обвинению ранее судимой за убийство рязанки в трех преступлениях, сообщает пресс-служба ведомства.

Еще в 2014 году 20-летнюю девушку осудили за убийство – ее приговорили к лишению свободы на 8,4 лет.

Когда женщина вышла на свободу, то по приговору суда ей запретили выезжать за пределы Рязани без согласования с уголовно-исполнительной инспекцией. Кроме того, ей нельзя было находиться ночью вне дома. Но дама пренебрегла дополнительным наказанием в виде ограничения свободы, она собрала вещи и уехала в Рязанский район, где и жила около месяца. Там ее полицейские и задержали.

Позже выяснилось, что за время пребывания на свободе 28-летняя рязанка успела вляпаться в еще два криминальных эпизода.

На одной из остановок Рязани она нашла кошелек, внутри которого находилась банковская карта. Женщина не пыталась найти владельца, не обратились ни в полицию, ни в отделение банка, а потратила в магазинах и кафе более 5 тысяч рублей.

Через некоторое время в микрорайоне Канищево рязанка ограбила мужчину, с которым была шапочно знакома. Она попросила у него денег, а когда тот отказал, толкнула его. Сидевший на скамье мужчина упал на землю, а женщина выхватила у него 700 рублей и трость, чтобы потерпевший из-за травмы ноги не смог ее догнать.

Судить женщину в ближайшее время будут по статьям «Кража», «Грабеж» и «Уклонение от отбывания ограничения свободы».

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