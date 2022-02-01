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Общество1 февраля 2022 10:25

Любимов объявил о переводе на удаленку 5-8 классов школ в Рязанской области

Пока решение принято на двухнедельный срок
Источник:kp.ru
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С 3 по 17 февраля 2022 года на дистанционный режим обучения временно перейдут 5-8 классы всех школ Рязанской области.

С 3 по 17 февраля 2022 года на дистанционный режим обучения временно перейдут 5-8 классы всех школ Рязанской области.

Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП

С 3 по 17 февраля 2022 года на дистанционный режим обучения временно перейдут 5-8 классы всех школ Рязанской области. Такое заявление губернатор Николай Любимов сделал во время заседания регионального правительства 1 февраля.

Любимов отметил, что официально 12 школ уже закрыты на карантин из-за COVID-19, а еще 23 школы – из-за ОРВИ.

«Роспотребнадзор настаивает на этом решении, и я с ними в этом отношении абсолютно согласен. Нам надо через это еще раз пройти, чтобы не допустить заражения еще большего количества детей», - заявил Любимов.

Губернатор добавил, что школьники начальных классов и старшеклассники продолжат обучение в традиционном формате. При этом все учреждения дополнительного образования также переводятся на удаленку.