Рязань
ФотоВидеоОлимпиада 2022КоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Рязань
ФотоВидеоОлимпиада 2022КоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Рязань
-10°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество1 февраля 2022 9:46

С 1 февраля проезд в Рязани с картой «Мир» стоит 20 рублей

При оплате проезда картой, привязанной к смартфону, предоставляется четырехрублевая скидка
Источник:kp.ru
Комментарии (2)Комментарии (2)(2)

1 февраля в Рязани стартовала акция платежной системы «Мир», сообщает портал автоматизированной системы оплаты проезда в общественном транспорте «УмКа».

Теперь при оплате проезда картой «Мир», привязанной к смартфону, предоставляется скидка 4 (четыре) рубля на каждую поездку. То есть, стоимость одной поездки составит всего 20 рублей.

Действовать акция будет до 31 мая 2022 года.

Отмечается, что акция проводится при поддержке администрации Рязани.

Все интересующие вопросы по акции можно задать по телефону: 8 (800) 250-02-62.

С 1 февраля стоимость проезда в маршрутке стоит 24 рубля (безналичный расчет) и 25 рублей (наличный расчет). Такая же стоимость проезда и в муниципальном транспорте – автобусах и троллейбусах.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

- по телефону: (4912) 95-78-87;

- в соцсетях: ВКонтакте, ОК, Facebook, Instagram;

- по электронной почте: kp-62@list.ru с пометкой «Редакции».

Подпишитесь на наш канал в Telegram и будьте в курсе всех событий

И не забудьте подписаться на наш канал в «Яндекс Дзен». Все самое лучшее и актуальное для вас!