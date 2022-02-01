С 1 февраля проезд в Рязани с картой «Мир» стоит 20 рублей

1 февраля в Рязани стартовала акция платежной системы «Мир», сообщает портал автоматизированной системы оплаты проезда в общественном транспорте «УмКа».

Теперь при оплате проезда картой «Мир», привязанной к смартфону, предоставляется скидка 4 (четыре) рубля на каждую поездку. То есть, стоимость одной поездки составит всего 20 рублей.

Действовать акция будет до 31 мая 2022 года.

Отмечается, что акция проводится при поддержке администрации Рязани.

Все интересующие вопросы по акции можно задать по телефону: 8 (800) 250-02-62.

С 1 февраля стоимость проезда в маршрутке стоит 24 рубля (безналичный расчет) и 25 рублей (наличный расчет). Такая же стоимость проезда и в муниципальном транспорте – автобусах и троллейбусах.

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