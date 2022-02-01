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Общество1 февраля 2022 9:39

В Рязанской области из-за коронавируса закрыли еще одну школу

Учеников в селе Путятино перевели на дистанционку
Антон КОНОВАЛОВ
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С 1 февраля на дистанционное обучение перешла еще одна школа Рязанской области – в селе Путятино. Руководство образовательного учреждения надеется, что такой режим продлится всего неделю, то есть до 7 февраля.

Как сообщает издательство «Пресса» со слов директора школы Ольги Грек, решение принято из-за «повышения общей заболеваемости вирусными инфекциями», в том числе коронавирусной.

Напомним, ранее администрация Рязани сообщала, что по состоянию на 31 января в областном центре 21 школа была закрыта на карантин целиком, а еще в 39-и на дистанционку перевели 302 класса.

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