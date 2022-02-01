У мужчины перед Новым годом вышел из строя протез артерии. Вот что из этого вышло.

В рязанской ОКБ спасли жизнь пациенту из Липецка. Об этом сообщил главврач больницы Андрей Карпунин.

Известно, что мужчина более 15 лет страдал заболеванием сосудистой системы. В родном городе ему сделали аорто-бедренное шунтирование, и вместо больной артерии установили протез, который и заменял ее функции.

Однако, через некоторое время протез вышел из строя, появились свищ и нагноение – с каждым днем мужчина чувствовал себя все хуже и хуже.

«В такой ситуации спасти пациента может пересадка донорских артерий. Однако в Липецке этой методикой лечения не владеют, - рассказывает главный врач рязанской ОКБ Андрей Карпунин. - Местные специалисты обратились за помощью в нашу больницу».

В отделение сосудистой хирургии липчанин поступил на лечение перед Новым годом. За два дня ему провели полную диагностику, стало понятно, что тянуть с операцией нельзя - речь шла не о спасении конечности, а о спасении жизни…

Прооперировали его 30 декабря. Подарком на Новый год мужчина получил шанс на новую жизнь.

«Если бы наши специалисты не заменили протез донорской артерией, прогноз мог быть неблагоприятным. Сейчас он отправляется в родной Липецк с легким сердцем и радостью за спасенную жизнь», - написал врач.

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