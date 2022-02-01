1 февраля в Рязанской области выявили рекордный 871 случай коронавируса

Во вторник, 1 февраля, в Рязанской области выявили 871 новый случай COVID-19. Это абсолютный максимум суточного прироста за два года пандемии. Предыдущий максимум был зафиксирован днем ранее – 31 января – и составлял 825 случая. Всего за время пандемии в Рязанской области заболевание подтвердилось у 68 456 человек.

Госпитализация потребовалась 147 людям.

Поправились за сутки в регионе 130 человек. Таким образом, за все время коронавирус перенесли 58 575 рязанцев.

Летальный список за сутки пополнили семь фамилий. На фоне роста заболеваемости смертность от коронавируса снижается. Всего, по официальным данным, пандемия в Рязанской области унесла жизни 2872 человек.