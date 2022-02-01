Ледяная глыба повредила автомобиль в рязанской Песочне

На улице Новоселов ледяная глыба повредила автомобиль. Фото: Илья ХРЕНКОВ.

В рязанском микрорайоне Дашково-Песочня ледяная глыба повредила Volkswagen. Фотографии разбитой машины очевидцы опубликовали в соцсети.

Сообщается, что инцидент случился вечером, 31 января, во дворе дома №27 по улице Новоселов. Льдина упала на капот автомобиля, когда он проезжал под аркой многоэтажки.

В результате Volkswagen потребует серьезного ремонта - у него разбито лобовое стекло. Как рассказали очевидцы, владелец иномарки находится «в смешанных чувствах».

В комментариях рязанцы отметили, что, хотя машину жаль, к счастью, никто из людей не пострадал, поскольку арка дома предназначена не только для проезда транспорта, но и для пешеходов.

«Через эту арку ежедневно ходит уйма народу. К остановкам, школам и детсадам, детской поликлинике. Сочувствую водителю, надеюсь, что получится возместить ущерб, но слава богу, пострадала только машина», - написала рязанка.

Сообщается, что Volkswagen не единственный автомобиль, который получил повреждения. Упавшая льдина зацепила еще одну машину, припаркованную около злополучной арки.