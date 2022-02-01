На возведение «умных спортплощадок» правительством РФ выделено более 9 млрд рублей

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Премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение, в соответствии с которым регионы в ближайшие три года получат свыше 9 млрд рублей на строительство более 80 модульных спортивных залов и почти 200 «умных спортивных площадок». Документ опубликован на сайте кабмина.

Из них 2,4 млрд рублей выделят в 2022 году, 3,3 млрд рублей – в 2023 году, 3,4 млрд рублей – в 2024 году. Деньги поступят в 84 региона.

О выделении средств на возведение объектов ранее сообщил Михаил Мишустин. По его словам, это будут хорошо оборудованные места для занятий спортом в шаговой доступности, которые включают в себя тренажерный зал, раздевалку, поле для футбола и площадку для воркаута.

В свою очередь, вице-премьер Дмитрий Чернышенко 25 января на совещании правительства о ходе реализации инициатив социально-экономического развития России до 2030 года сообщил, что при поддержке «Единой России» в регионах будет создано 1,5 тысячи «умных» спортплощадок. По его словам, финансирование федерального проекта «Бизнес-спринт», который предусматривает государственно-частное партнерство, составит 16 млрд рублей, еще 14 млрд – внебюджетные инвестиции. Задача проекта – создать условия для привлечения граждан к спорту и необходимую для этого спортивную инфраструктуру в шаговой доступности.

За счет дополнительно полученных ассигнований в Рязанской области в 2022 и 2023 годах планируется построить две спортивные «умные» площадки. Они будут оборудованы технологией беспроводной локальной сети Wi-Fi. На площадках каждый сможет с комфортом заниматься спортом, в том числе в режиме онлайн. Ожидается, что создание таких объектов сделает занятия спортом еще более доступным. В 2024 году в рамках проекта будет открыт модульный спортивный зал.

По словам председателя комитета по бюджету и налогам Госдумы РФ, депутата от Рязанской области Андрея Макарова, дополнительные средства из федерального бюджета регион получит: в 2022 и 2023 годах – по 20 млн рублей, в 2024 году – 60 млн рублей. Соответствующее предложение одобрено комиссией ФС РФ по перераспределению бюджетных ассигнований в текущем году и плановом периоде.

«На встречах с жителями Рязанской области не раз говорилось о необходимости создания ФОКов, других спортивных объектов. Людям нужны современные условия, чтобы комфортно жить на своей земле», – отметил Андрей Макаров.

Губернатор, секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» Николай Любимов подчеркнул, что развитие спорта является одним из приоритетов социальной политики в Рязанской области.

«Мы стараемся максимально активно реализовывать профильные программы. В первую очередь, за счет создания необходимой инфраструктуры. Часть из намеченного уже сделана. В большинстве районных центров и ряде крупных населенных пунктов уже построены физкультурно-оздоровительные комплексы, открыты малые спортивные площадки и футбольные поля. Дополнительно полученные регионом средства позволят проводить эту работу еще более эффективно», – заявил лидер рязанских единороссов.

Напомним, предложение «Единой России» о создании сети современных спортивных площадок для сельских территорий и малых городов президент Владимир Путин поддержал на Съезде партии в 2021 году. «Единая Россия» добилась увеличения финансирования на эти цели из федерального бюджета. По инициативе партии регионы получат еще 400 млн рублей ежегодно, что позволит дополнительно вводить порядка 20 таких площадок. Мероприятия по поддержке физической культуры и спорта являются важным направлением народной программы партии.

Подготовлено "Единой Россией".