Молодая женщина на Suzuki влетела в грузовик на рязанском участке М-5

На М-5 «Урал» в Рязанской области случилась серьезная авария с участием грузовика с цистерной и легкового автомобиля. Фото: УМВД по Рязаснкой области.

На М-5 «Урал» в Рязанской области случилась серьезная авария с участием грузовика с цистерной и легкового автомобиля. Как сообщает пресс-служба регионального УМВД, травмы получила 29-летняя жительница Пензы.

По предварительной информации, на 284 километре федеральной трассы (Шиловский район) женщина не справилась с управлением, из-за чего примерно в 18:06 произошло столкновение с грузовиком Iveco. Последним управлял 54-летний житель Краснодарского края.

Это ДТП было единственным за сутки, в котором пострадали люди. Еще 40 инцидентов обернулись причинением материального ущерба автовладельцам.