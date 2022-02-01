В Рязани нарастят производство жидкого медицинского кислорода

На территории Рязани планируется реализовать инвестиционный проект по производству жидкого медицинского кислорода стоимостью около 400 млн рублей.

На территории Рязани планируется реализовать инвестиционный проект стоимостью около 400 млн рублей. Это строительство новой воздухоразделительной установки на заводе «Криоген», сообщает пресс-служба областного правительства.

Реализацию проекта 31 января обсудили на площадке предприятия во время визита губернатора Николая Любимова и его заместителя Артема Никитина. Предполагается, что новая установка позволит нарастить производство жидкого медицинского кислорода на 50 тонн в сутки при нынешних 65 тоннах. Вместе с ней приобретут дополнительные емкости для хранения и перевозки продукции.

«При необходимости оборудование может быть задействовано в изготовлении жидкого азота», - отмечалось в ходе встречи.

Большую часть средств, а именно 300 млн рублей, предприятие рассчитывает получить в виде льготного займа у Фонда развития промышленности. Также обсуждается возможность реализации инвестпроекта на территории индустриального парка «Рязанский» с переносом туда действующего производства.