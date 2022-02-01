В Рязани залатают ямы на пяти городских улицах

В Рязани продолжаются локальные ремонты дорожного полотна. Фото: пресс-служба администрации Рязани.

Рабочие Дирекции благоустройства города залатают ямы еще на пяти улицах Рязани, сообщает пресс-служба горадминистрации.

В течение недели коммунальщики будут вести работы на Касимовском шоссе, участке от улицы Черновицкой до ТЭЦ, а также улицах Магистральной, Крупской и Коломенской.

В зимних условиях для заделки ям применяют литую асфальтобетонную смесь.

Мэрия отчиталась и об уже проведенных ремонтах. По информации властей, с 20 по 27 января в порядок привели восемь рязанских улиц: проезд Шабулина, Приокский путепровод и улицы Октябрьскую, Краснорядскую, Бугровку, Маяковского. Также выровняли асфальт на перекрестке улиц Есенина и Фрунзе и дорогу от пересечения улиц Черновицкой и Щорса до Ряжского шоссе. Всего за неделю отремонтировали более 200 квадратных метров дорожного полотна.