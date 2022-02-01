Рязанский резчик продает коллекцию работ за 3 млн рублей из-за невозможности платить аренду. Фото: Авито.

Известный рязанский мастер резьбы по дереву Александр Зимин выставил на продажу коллекцию своих работ за 3 млн рублей. Объявление появилось на сайте Avito.

По данным портала 7x7, причина, побудившая мастера расстаться с работами – финансовые трудности, одна из которых – невозможность платить за аренду.

Еще в 1998 году Александр Зимин получил в бессрочное и безвозмездное пользование старый деревянный дом в центре Рязани. Там-то он и создал музей резьбы по дереву. В экспозиции более тысячи работ из липы, березы, ольхи и мореного дуба.

Все эти годы музей мог посетить любой желающий совершенно бесплатно, а потом Зимин заключил с администрацией Рязани договор аренды помещения на льготных условиях.

Весной 2021 года мастер захотел приватизировать дом, но в мэрии ему поставили условие: зарегистрироваться в качестве ИП и в течение пяти лет оплачивать аренду помещения - 13 тысяч рублей.

Но для Александра Зимина, при пенсии в 16 тысяч рублей, такая сумма просто неподъемна, поэтому придется освободить помещение.

Известно, что мастер никогда не продавал свои работы, несмотря на многочисленные предложения туристов, в том числе – иностранных. А в этот раз финансовые тяготы заставили продать сразу все.

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