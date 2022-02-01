В шести районах Рязанской области 1 февраля отключат электричество

1 февраля 2022 года в шести (6) районах Рязанской области отключат электроснабжение. Согласно графику плановых отключений «Россети Центр и Приволжье Рязаньэнерго», электричества не будет в следующих районах и населенных пунктах:

Клепиковский район:

- деревня Тамышево, село Екшур, деревня Ершовские Выселки, деревня Большое Дарьино, город Спас-Клепики, деревня Малое Дарьино — с 08:30 до 17:00.

Шиловский район:

- деревня Кривцово — с 09:00 до 13:00.

Михайловский район:

- село Лобановские Выселки, поселок Электрик, село Козловка — с 09:00 до 17:00.

Пронский район:

- деревня Возрожденье — с 09:00 до 17:00.

Старожиловский район:

- деревня Хрущево — с 09:00 до 17:00.

Рязанский район:

- село Дубровичи — с 10:00 до 16:00.

В течение дня возможны добавления новых районов и населенных пунктов, где отключат электричество. Энергетики зачастую обновляют информацию с опозданием, когда она уже неактуальна. Просим этот момент учитывать.

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