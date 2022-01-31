ФОКа нет, а деньги есть: в Рязани экс-чиновницу обвиняют в халатности
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Следователи завершили расследование уголовного дела в отношении бывшего главного специалиста отдела строительного контроля управления капитального строительства Рязанской области. Чиновницу обвиняют в халатности.
Ранее уголовное дело возбудили по результатам прокурорской проверки целевого расходования денег, которые выделили на реализацию федерального проекта «Спорт – норма жизни».
По версии следствия, женщина приняла фактически невыполненные подрядчиком работы по государственному контракту на строительство физкультурно-оздоровительного комплекса на улице Зубковой.
В результате халатных действий государство выплатило более 2 млн рублей за невыполненные работы.
После утверждения обвинительного заключения дело направили в суд.
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