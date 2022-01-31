Под Рязанью в селе Кирицы стартовал футбольный турнир «Подснежник». Фото: Кирицы - Спортивныею

30 января в селе Кирицы Спасского района стартовал юношеский зимний турнир по футболу «Подснежник». Участвуют в соревнованиях шесть команд из Рязани и райцентров региона - СК «Кирицы» (Кирицы, Спасский район), «Евпатий Коловрат» (Спасск), «Александр Невский» (Александро-Невский), «Добрыня» (Шилово), «Олимпиец» (Рязань) и ФК «Рыбное».

«Благодарю за приглашение и достойный пример, доказанный конкретными делами главу Кирицкого сельского поселения Надежду Терехину, главу кирицких активистов Алексея Данилина, династию Пчелинцевых - тренеров юных чемпионов и многих поколений «Киритчан», - отметил ведущий мероприятия Дмитрий Анохин. – Признателен каждому неравнодушному общественнику этого села, которые вкладывают частичку своей души в детей, в будущее нашей страны. От сельского Dj до водителя трактора, очищающего поляну, от мам детей до бабушек, пришедших с флагами поддерживать своих внучат».

30 января состоялись первые матчи:

«Евпатий Коловрат» - «Олимпиец» - 1:6;

- «Александр Невский» - «Добрыня» - 1:0;

- «Кирицы» - «Александр Невский» - 1:3.

5 февраля сыграют:

- «Кирицы» - «Евпатий Коловрат»;

- «Рыбное» - «Олимпиец».

Большой футбол в Кирицы вернулся летом прошлого года. Одним из инициаторов стало глава Кирицкого сельского поселения Надежда Терехина. До того момента кирицкие футболисты почти десять лет не участвовали в областных соревнованиях (подробнее).