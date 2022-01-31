Экс-начальницу станции Дягилево в Рязани будут судить за взятки и мошенничество

В Рязани завершили расследование уголовного дела в отношении бывшей начальницы станции Дягилево Московской железной дороги – филиала ОАО «РЖД». Даму обвиняют в мошенничестве, получении взяток и других преступных эпизодах. Об этом сообщает пресс-служба Западного межрегионального СУ на транспорте СК России.

Следователи установили, что с 2015 по 2020 годы тогдашняя начальница станции Дягилево получала от представителей коммерческих организаций деньги за разработку и согласование инструкций по эксплуатации подъездных путей необщего пользования, а также внесение изменений в инструкции по их эксплуатации, размещая при этом вагоны сторонней коммерческой организации на подъездных путях ОАО.

За указанные годы дама получила не менее 340 тысяч рублей в качестве взяток, а также причинила имущественный ущерб госкорпорации на сумму свыше 1 млн рублей.

Известно, что ее муж, занимая руководящую должность в холдинге, выступал в качестве посредника при получении супругой взяток. Кроме того, следователи выявили факты злоупотребления им служебными полномочиями, поскольку в 2016-2018 годах в результате трудоустройства и использования труда работника в личных целях, причинил ущерб ОАО на сумму более 600 тысяч рублей.

В настоящее время уголовное дело, возбужденное на основании оперативных материалов УФСБ России по Рязанской области и Рязанского ЛО МВД на транспорте, направлено в суд.

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