Пять часов до приема: рязанец с температурой простоял в очереди несколько часов Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП

Рязанка пожаловалась на огромную очередь в поликлинику №4, расположенную по адресу: улица Есенина, 17 корпус 1. По словам девушки, ее отец простоял в очереди более пяти часов.

«Я всегда достаточно терпимо отношусь задержкам, и к иным ситуациям, но это уже полное безобразие... У меня заболел папа - температура. Домой [врача] не вызвать, не берут трубки. Пришлось ехать лично в поликлинику», - жалуется рязанка в Instagram.

По ее словам, мужчина простоял в очереди к врачу пять часов.

«Неужели нельзя навести порядок? И как быть, если ты заболел. За чем [конкретно] вообще следит минздрав?» - задается вопросом рязанка.

Ранее рязанский минздрав объяснил очереди в поликлиниках Рязани натиском омикрона. На врачей снова выросла нагрузка. Кроме того, из-за болезни многие специалисты не могут выйти на работу (читать подробнее).

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