Губернатор Николай Любимов сообщил, что готов открыть дополнительные пункты экспресс-тестирования на COVID-19

Пункт экспресс-тестирования на площади Победы.

31 января 2022 года в Рязани заработали четыре пункта экспресс-тестирования на COVID-19. Все желающие здесь без предварительной записи и абсолютно бесплатно могут пройти тестирование на коронавирус. Услуга оказалась настолько востребована, что образовались внушительные очереди.

Губернатор Рязанской области Николай Любимов побывал в пункте экспресс-тестирования на площади Победы и пообщался с медиками. В сутки в этом пункте планирует провести 400 тестов.

- По необходимости будем открывать дополнительные точки в других местах города, причем не только на улице в палатках, но и в невостребованных помещениях, - отметил Николай Любимов.

Сообщается, что работа пунктов продолжится до тех пор, пока в городе не будет зафиксирован спад заболеваемости