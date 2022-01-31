Росстат: в декабре от коронавируса умерло вчетверо больше рязанцев, чем год назад

За декабрь 2021 года в Рязанской области от коронавирусной инфекции умерли 463 человека. Такие данные опубликовал Росстат.

Годом ранее, в декабре 2020-го, COVID-19 был признан основной причиной смерти 107 человек. Таким образом, если верить официальной статистике, болезнь погубила в четыре раза больше жизней.

По приросту летальных исходов Рязанская область попала на 17-е место в России, а из расчета на 1000 человек населения регион стал 13-м по смертности от коронавируса.

Интересно, что из 463 жертв пандемии коронавирус однозначно идентифицирован у 432-х, тогда как у 31-й - с оговоркой «возможно».

В 15 случаях гибель людей, имеющих диагноз COVID-19, не связали с инфекцией вовсе. И только в двух случаях COVID-19, не являясь основной причиной смерти, обусловил развитие смертельных осложнений заболевания (при условии, что выводы медиков правдивы).