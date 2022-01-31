Владимир Путин подписал закон «Единой России» о пожизненном заключении для педофилов

Закон устанавливает максимальное наказание в виде пожизненного лишения свободы для педофилов за повторное совершение насильственных действий сексуального характера в отношении всех несовершеннолетних, а не только не достигших 14 лет. Пожизненный срок будет предусмотрен и для ранее не привлекавшихся по статьям об изнасиловании за аналогичные преступления в отношении двух и более несовершеннолетних, а также в случае, если указанное преступление сопряжено с совершением другого тяжкого или особо тяжкого преступления.

Ранее секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак подчеркнул, что любой, кто задумает посягнуть на половую неприкосновенность ребенка, должен отдавать себе отчет, что он остаток дней проведет в тюрьме.

По мнению парламентария от Рязанской области, первого заместителя председателя комитета по обороне Андрея Красова, очень справедливая мера для педофилов-рецидивистов. «Мы просто обязаны изолировать таких нелюдей от общества. Принятием данного закона мы не ограничимся, на площадке Государственной Думы уже обсуждается введение новых отягчающих обстоятельств», – подчеркнул Герой России.

Напомним, законопроект в сентябре 2021 года внесли в Госдуму секретарь Генсовета «Единой России», первый вице-спикер Совфеда Андрей Турчак, глава думского комитета по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников и председатель комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн. 18 января 2022 года он был принят нижней палатой парламента единогласно, а 26 января – поддержан Советом Федерации.

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