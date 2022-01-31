1 февраля в Рязанской области ожидается мокрый снег и до +2 градусов

1 февраля в Рязанской области будет облачным, с небольшими прояснениями. Прогноз на вторник опубликовал региональный Гидрометцентр.

Ночью синоптики ожидают небольшие, местами умеренные осадки в виде снега и мокрого снега. Днем осадки пройдут лишь местами. На дорогах будет очень скользко.

Ветер в течение дня прогнозируется юго-западный, 6 – 11 м/с.

Что касается температуры воздуха, то она в первый февральский день превысит норму почти на девять градусов. В ночные часы столбики термометров опустятся до 0…-5, днем будет от -3 до +2 градусов.

По данным специалистов центра «Фобос» теплую погоду с периодическими снегопадами обусловил атмосферный вихрь, который перемещается с юго-запада на северо-восток европейской части страны. Предположительно к середине недели осадки утихнут, а температура приблизится к климатической норме.