Заболеваемость ОРВИ в Рязани превысила эпидпорог на 127%

В Рязанской области резко ухудшилась ситуация с заболеваемостью ОРВИ, сообщает региональный Роспотребнадзор. Свежие данные появились на сайте ведомства в понедельник, 31 января.

Сообщается, что за минувшую неделю - с 24 по 30 января 2022 года - заболеваемость острыми респираторными вирусными инфекциями в Рязани превысила эпидпорог на 127,4%, по области этот показатель чуть ниже – 92,2%. Стоит отметить, что неделей ранее эпидпорог превышал норму в Рязани лишь на 49,5%, а по области - и вовсе на 30%. По-прежнему болеют преимущественно дети до 14 лет.

О количестве новых случаев гриппа областной Роспотребнадзор ничего не сообщил, но напомнил о группах риска. Отмечается, что больше всего шансов заболеть у детей в возрасте от шести месяцев до семи лет, школьников, студентов, беременных женщин, пожилых людей, военнослужащих, проходящих службу по призыву, работников профессий, связанных с медициной, образованием, транспортом и коммунальной сферой, а также людей с хроническими заболеваниями дыхательной и сердечно-сосудистой систем, почек, сахарным диабетом и ожирением.