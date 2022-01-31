На пяти улицах Рязани 1 февраля отключат электричество

Во вторник, 1 февраля, в Рязани на нескольких улицах отключат электричество, сообщает пресс-служба городской администрации. По информации властей, причина отключения – работы на воздушной линии.

1 февраля с 10:00 до 13:00 электричества не будет по следующим адресам:

- 5-й проезд Добролюбова, дома с №41 по №62;

- улица Добролюбова, дом №36, дом №38;

- улица Дорожная, дома с №2 по №34, дом №33, дом №35, дом №37, дом №39;

- 6-й проезд Добролюбова, дом №21, дом №23, дом №25, дома с №27 по №34;

- улица Лесная, дом №50, дом №52, дом №54, дом №56, дом №58, дом №65, дом №76, дом №71.

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