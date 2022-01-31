Торговый центр «Норд» в Рязани продают за 155 млн рублей. Фото: сайт объявлений "Авито".

В Рязани продают торгово-офисный центр «Норд», расположенный по адресу: Куйбышевское шоссе, 19. Объявление появилось на сайте Avito.

Здание с торговыми, офисными и складскими помещениями, а также помещениями под ведение своих бизнес-проектов владелец готов отдать за 155 млн рублей.

В описании объекта недвижимости указано, что участок под зданием находится в долгосрочной аренде, площадь земли составляет 1830 кв. метров. Общая площадь здания - 4165 кв. метров.

«В настоящее время торговые и офисные площади сданы в аренду на 80%. Имеются: собственная котельная, круглосуточная охрана, своя парковка», - говорится в описании.

По информации владельца, у будущего хозяина торгового центра будет возможность вести свой бизнес и дополнительно получать прибыль от арендных платежей. Срок окупаемости – четыре-пять лет.

Потенциальный покупатель может поторговаться. Возможно, получит некоторую скидку.

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