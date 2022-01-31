Купил землю за 1 тысячу рублей: рязанского чиновника поймали на мошенничестве. Фото: Алексей ОВЧИННИКОВ

Следователи возбудили уголовное дело в отношении чиновника администрации Касимовского района. Его подозревают в крупном мошенничестве с использованием служебного положения. Об этом сообщает СУ СК России по Рязанской области.

По предварительным данным, в 2020 году сотрудник районной администрации от имени своего брата, арендовал, а потом с помощью мошенничества присвоил себе находящийся в государственной собственности земельный участок, выкупив его за за 1 054 рубля 11 копеек.

Отмечается, что рыночная стоимость земли составляет 269 тысяч рублей, а брат чиновника о действиях родственника не знал.

В настоящее время следователи устанавливают все обстоятельства случившегося. Расследование уголовного дела продолжается.

Работали по данному делу оперативники отдела по экономическим преступлениям МО МВД России «Касимовский» и отделения в Касимове УФСБ России по Рязанской области.

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