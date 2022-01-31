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Общество31 января 2022 11:01

На двух улицах Рязани отключили холодную воду

В списке – многоэтажка на улице Крупской и около 20 домов по Михайловскому шоссе
Источник:kp.ru
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В понедельник, 31 января, в Рязани отключили холодную воду на двух улицах. В этот раз без воды осталась многоэтажка на улице Крупской и около 20 адресов по Михайловскому шоссе. Объявление о прекращении водоснабжения появилось на сайте городского Водоканала. Конкретную причину отключения коммунальщики не указали, но, по всей видимости, причиной всему стали очередные ремонтные работы на сетях.

До 16.00 не будет холодной воды в доме № 14 по улице Крупской.

А с 13.30 прекратили подачу холодной воды на Михайловском шоссе, в домах 23, 25, 27, 29, 33, 35, 37, 39, 43, 45, 45а, 47, 49, 51, 53, 53а, 55, 57, 59, 61. Сообщается, что восстановить водоснабжение по данным адресам специалисты планируют к 19.00.

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