31 января в Рязанской области подтвердили смерть от коронавируса шести женщин

В понедельник, 31 января, министерство здравоохранения Рязанской области подтвердило смерть от COVID-19 еще шести человек.

Все они скончались в январе 2022 года.

Это шесть женщин – 60 лет, 68 лет, 81 год, 83 года, 89 лет, 93 года.

На фоне рекордного роста заболеваемости новым штаммом коронавируса смертность продолжает снижаться. Еще одна тенденция – отсутствие среди жертв молодых людей.

Всего пандемия в Рязанской области, по официальным данным, унесла жизни 2865 человек.

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