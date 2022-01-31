31 января в Рязанской области выявили рекордные 825 случаев коронавируса

В понедельник, 31 января, в Рязанской области выявили 825 новых случаев COVID-19. Это абсолютный максимум суточного прироста за два года пандемии. Предыдущий максимум был зафиксирован днем ранее – 30 января – и составлял 603 случая. Всего за время пандемии в Рязанской области заболевание подтвердилось у 67 585 человек.

Отметим, что несмотря на невероятный скачок заболеваемости, число госпитализированных за сутки увеличилось всего на четыре человека.

Поправились за сутки в регионе 40 человек. Таким образом, за все время коронавирус перенесли 58 445 рязанцев.

Летальный список за сутки пополнили шесть фамилий. На фоне роста заболеваемости смертность от коронавируса снижается. Всего, по официальным данным, пандемия в Рязанской области унесла жизни 2865 человек.

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ

31 января в Рязани на карантин закрыта 21 школа

Но с 1 февраля семь из них вернутся к работе (подробности).