31 января в Рязани на карантин закрыта 21 школа

По состоянию на 31 января по причине массовой заболеваемости вирусными инфекциями в Рязани на карантин закрыта 21 школа. Также закрыты отдельные классы (302 класса) еще в 39 школах. Такие цифры приводит пресс-служба администрации областного центра.

Непосредственно 31 января ушла на вынужденные каникулы только одна школа - №44. Карантин там продлится с 31 января по 6 февраля. Остальные учебные заведения уже были временно закрыты для посещения.

С 31 января возобновился учебный процесс в гимназии №5 и школе №69.

С 1 февраля откроются еще семь рязанских школ, находившихся в последние дни на карантине.