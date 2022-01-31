В Рязани 18-летний водитель сбил женщину на пешеходном переходе

На улице Октябрьской в Рязани женщина, пересекавшая дорогу по пешеходному переходу, попала под машину

На улице Октябрьской в Рязани женщина, пересекавшая дорогу по пешеходному переходу, попала под машину. Наезд совершил 18-летний горожанин на автомобиле ВАЗ, сообщает пресс-служба УМВД по региону.

Инцидент произошел вблизи дома №55 (у остановки «Улица Пирогова») примерно в 20:00 29 января. В результате него пострадала 76-летняя жительница областного центра.

«Пострадавшей оказана медицинская помощь. По факту ДТП проводится проверка», - отметили в Госавтоинспекции.