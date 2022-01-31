Рязанцам предложили высказаться о новом бренде региона от Артемия Лебедева

В пятницу прошла презентация бренда Рязанской области. Разработала его, как известно, дизайн-студия Артемия Лебедева. На изображении – стилизованный богатырский шлем и надпись Ряз Ань.

«Под новым брендом регион сможет выгодно выделяться среди наших соседей. И, поверьте, пройдет совсем немного времени, и он закрепится в сознании всех и будет ассоциироваться с лучшим набором характеристик Рязанской земли, ее жителей и достижений» - сказал во время церемонии заместитель председателя правительства области Артем Никитин.

В СМИ и соцсетях уже появилось множество комментариев, зачастую очень негативных, как о самом бренде, так и о его авторе, ставшем уже скандальным Артемии Лебедеве.

После презентации прошло несколько дней, первые страсти улеглись, и сегодня мы предлагаем нашим читателям высказать свою позицию об этом произведении.

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Как вы относитесь к новому бренду Рязанской области?

- Нормальный бренд, оригинально, свежо;

- Явный шедевр, передается история Рязани, ее восточное расположение на окраине Руси;

- Автор наделил слово «Рязань» сакральным смыслом единства и борьбы противоположностей;

- Ничего особенного, обычная «авторская» халтура, развод на деньги;

- Ужасный образец псевдокультуры;

- Издевательство над названием нашего города, странный перенос букв вопреки правилам русского языка;

- Бренд неприемлем на фоне ненависти автора к православной вере и духовным истокам русской цивилизации;

- Другое (пишите в комментариях).