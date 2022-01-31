В ДТП в Рязанской области погиб водитель ВАЗ-2111

В ДТП на трассе в Александро-Невском районе погиб водитель ВАЗ-2111.

Вечером, 30 января, в Александро-Невском районе произошло ДТП со смертельным исходом, сообщает пресс-служба областной Госавтоинспекции. Трагедия случилась на 338 километре автодороги Р-22 «Каспий».

Как стало известно, на трассе столкнулись ВАЗ-2111 и Mercedes Benz. В результате аварии отечественный автомобиль превратился в груду металла, а его водитель, 55-летний житель Тамбовской области, погиб. Второй участник ДТП, 30-летний мужчина, получил травмы и обращался за медицинской помощью.

Водитель Mercedes получил травмы.

Что стало причиной смертельной аварии, предстоит установить полицейским. Региональная Госавтоинспекция проводит проверку.