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Общество31 января 2022 5:51

В рязанских больницах увеличилось число пациентов с коронавирусом

В стационарах региона находится уже 534 человека
Источник:kp.ru
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В больницах Рязани и области выросло число пациентов, госпитализированных с коронавирусом. Об этом сообщила региональная опергруппа.

Если верить официальной статистике, по состоянию на вечер воскресенья, 30 января, в больницах находилось уже 534 пациента, днем ранее их было 495.

По информации регионального минздрава, состояние 66 заболевших оценивается как тяжелое, 23 человека подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. 92 пациента в удовлетворительном состоянии и ожидают выписки. Больше всего госпитализированных в состоянии средней тяжести – 376 человек.

У остальных больных коронавирус протекает в легкой форме, они лечатся дома под наблюдением медиков.

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