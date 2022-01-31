В пяти районах Рязанской области 31 января отключат электричество

31 января 2022 года в пяти (5) районах Рязанской области отключат электроснабжение. Согласно графику плановых отключений «Россети Центр и Приволжье Рязаньэнерго», электричества не будет в следующих районах и населенных пунктах:

Михайловский район:

- деревня Прудские Выселки, поселок Классон — с 09:00 до 17:00;

- село Пушкари, деревня Поярково, деревня Арсеньево, город Михайлов (Волгоградское шоссе), деревня Вилки — с 14:00 до 17:00.

Шиловский район:

- село Константиново, деревня Николаевка, деревня Заполье, село Задубровье, деревня Кривцово, село Мосолово — с 12:00 до 16:00.

Пронский район:

- деревня Возрожденье — с 09:00 до 17:00.

Кораблинский район:

- поселок Малые Выселки — с 09:00 до 17:00.

Кроме того, 31 января с 10:00 до 16:00 электричества не будет в селе Дубровичи Рязанского района. Причина – ревизия распределительного устройства 10/0,4 кВ.

В течение дня возможны добавления новых районов и населенных пунктов, где отключат электричество. Энергетики зачастую обновляют информацию с опозданием, когда она уже неактуальна. Просим этот момент учитывать.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

- по телефону: (4912) 95-78-87;

- в соцсетях: ВКонтакте, ОК, Facebook, Instagram;

- по электронной почте: kp-62@list.ru с пометкой «Редакции».

Подпишитесь на наш канал в Telegram и будьте в курсе всех событий