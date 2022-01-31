В пяти районах Рязанской области 31 января отключат электричество
31 января 2022 года в пяти (5) районах Рязанской области отключат электроснабжение. Согласно графику плановых отключений «Россети Центр и Приволжье Рязаньэнерго», электричества не будет в следующих районах и населенных пунктах:
Михайловский район:
- деревня Прудские Выселки, поселок Классон — с 09:00 до 17:00;
- село Пушкари, деревня Поярково, деревня Арсеньево, город Михайлов (Волгоградское шоссе), деревня Вилки — с 14:00 до 17:00.
Шиловский район:
- село Константиново, деревня Николаевка, деревня Заполье, село Задубровье, деревня Кривцово, село Мосолово — с 12:00 до 16:00.
Пронский район:
- деревня Возрожденье — с 09:00 до 17:00.
Кораблинский район:
- поселок Малые Выселки — с 09:00 до 17:00.
Кроме того, 31 января с 10:00 до 16:00 электричества не будет в селе Дубровичи Рязанского района. Причина – ревизия распределительного устройства 10/0,4 кВ.
В течение дня возможны добавления новых районов и населенных пунктов, где отключат электричество. Энергетики зачастую обновляют информацию с опозданием, когда она уже неактуальна. Просим этот момент учитывать.
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