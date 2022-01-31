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Происшествия30 января 2022 21:43

В ДТП в Рязани пострадали три человека

На перекрестке улицы Западной и 7-го Мервинского проезда столкнулись две иномарки
Источник:kp.ru
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Фото: "ВКонтакте", "Дороги Рязани".

Фото: "ВКонтакте", "Дороги Рязани".

В воскресенье, 30 января, примерно в 19.15 в Рязани на перекрестке улицы Западной и 7-го Мервинского проезда столкнулись два автомобиля. По предварительной информации, Renault Logan, которым управлял 39-летний рязанец, поворачивал налево и не пропустил двигавшийся навстречу Hyundai Solaris. Второй иномаркой управлял 30-летний молодой человек.

По сообщению пресс-службы УГИБДД по Рязанской области, в результате ДТП оба водителя, а также 40-летняя пассажирка автомобиля Hyundai Solaris получили травмы. По факту автоаварии проводится проверка, обстоятельства столкновения уточняются.

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