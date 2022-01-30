В Рязани в столкновении «Лады» и Renault погибла женщина. Фото: vk.com/rzn_life_vk

Вечером 30 января на трассе М-5 на территории Рязани случилась смертельная авария. Как сообщает пресс-служба областной Госавтоинспекции, примерно в 19:50 на 185-м километре столкнулись «Лада Гранта» и Renault Megan.

По предварительной информации, с управлением не справился 70-летний водитель «Лады». Погибшая – 72-летняя женщина, пассажирка отечественного автомобиля. Также уточняется, что Renault управляла 36-летняя рязанка.

«Водители обоих автомобилей получили травмы и были доставлены в медицинское учреждение», - рассказал представитель ГИБДД.