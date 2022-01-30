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Здоровье30 января 2022 10:00

30 января в Рязанской области подтвердили смерть от коронавируса у восьми человек

В оперативной группе рассказали о возрасте и поле скончавшихся
Источник:kp.ru
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В воскресенье, 30 января, министерство здравоохранения Рязанской области подтвердило смерть от COVID-19 еще восьми человек.

Все они скончались в январе 2022 года.

Это шесть женщины – 51 год, 66 года, 66 лет, 69 лет, 75 лет, 84 года и двое мужчин – 67 лет, 69 лет.

На фоне рекордного роста заболеваемости новым штаммом коронавируса смертность продолжает снижаться. Еще одна тенденция – отсутствие среди жертв молодых людей.

Всего пандемия в Рязанской области, по официальным данным, унесла жизни 2859 человек.

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