30 января в Рязанской области подтвердили смерть от коронавируса у восьми человек

В воскресенье, 30 января, министерство здравоохранения Рязанской области подтвердило смерть от COVID-19 еще восьми человек.

Все они скончались в январе 2022 года.

Это шесть женщины – 51 год, 66 года, 66 лет, 69 лет, 75 лет, 84 года и двое мужчин – 67 лет, 69 лет.

На фоне рекордного роста заболеваемости новым штаммом коронавируса смертность продолжает снижаться. Еще одна тенденция – отсутствие среди жертв молодых людей.

Всего пандемия в Рязанской области, по официальным данным, унесла жизни 2859 человек.