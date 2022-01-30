30 января в Рязанской области выявили более 600 новых случаев коронавируса

В воскресенье, 30 января, в Рязанской области выявили 603 новых случая COVID-19. Это абсолютный максимум суточного прироста за два года пандемии. Предыдущий максимум был зафиксирован днем ранее – 29 января – и составлял 483 случая. Всего за время пандемии в Рязанской области заболевание подтвердилось у 66 760 человек.

Отметим, что несмотря на скачок заболеваемости, число госпитализированных за сутки увеличилось всего на 16 человек.

Поправились за сутки в регионе 45 человек. Таким образом, за все время коронавирус перенесли 58 405 рязанцев.

Летальный список за сутки пополнили восемь фамилий (согласно региональным данным, семь человек). На фоне роста заболеваемости смертность от коронавируса снижается. Всего, по официальным данным, пандемия в Рязанской области унесла жизни 2859 человек.