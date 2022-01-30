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Происшествия30 января 2022 7:38

Более 100 пожаров в банях случилось в Рязанской области за год

Пострадали 30 человек, один погиб. Материальный ущерб оценивается в сумму более 33 миллионов рублей
Источник:kp.ru
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В Рязанской области за 2021 год случилось 102 пожара в банях. Об этом сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС.

В результате пожаров пострадали 30 человек и один человек погиб. Что касается ущерба, нанесенного происшествиями, то он оценивается в сумму более 33 миллионов рублей.

«Чаще всего пожары в бане происходят из-за нарушения правил устройства и эксплуатации печного оборудования и нарушения правил пожарной безопасности», - комментируют в МЧС.

Дабы предотвратить несчастья, ведомство публикует список из 10 основных правил, которые необходимо соблюдать хозяевам бань. Они связаны с целостностью и чистотой печи и дымоходов, принципами устройства и расположения печи. Последнюю рекомендуется топить не более чем полтора часа.

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