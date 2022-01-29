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Происшествия29 января 2022 20:21

В результате ДТП в Сасовском районе пострадал 20-летний рязанец

На трассе около села Саблино жестко столкнулись Skoda Octavia и LADA Priora
Источник:kp.ru
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В результате ДТП в Сасовском районе пострадал 20-летний рязанец. Фото: Типичное Сасово.

В результате ДТП в Сасовском районе пострадал 20-летний рязанец. Фото: Типичное Сасово.

Утром в субботу, 29 января, на трассе в Сасовском районе произошло серьезное ДТП. На 37 километре автодороги «Шацк – Сасово – Касимов» столкнулись два легковых автомобиля. Удар был такой силы, что один из автомобилей перевернулся. Кадры с места аварии очевидцы опубликовали в соцсети.

Как позже рассказали в пресс-службе региональной Госавтоинспекции, участниками ДТП стали Skoda Octavia и LADA Priora. В результате столкновения водитель отечественной легковушки, 20-летний молодой человек, получил травмы, с которыми обращался за медицинской помощью.

По чьей вине произошла авария, выясняется. По факту ДТП областная Госавтоинспекция проводит проверку.

На трассе около села Саблино жестко столкнулись Skoda Octavia и LADA Priora. Фото: Типичное Сасово.

На трассе около села Саблино жестко столкнулись Skoda Octavia и LADA Priora. Фото: Типичное Сасово.

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