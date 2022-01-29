Рязанцы начали сбор подписей за возвращение микроавтобусов №82 в Недостоево

В Рязани начали сбор подписей за возвращение в микрорайон Недостоево маршрутки №82. Информация появилась в социальных сетях в субботу, 29 января.

Главным организатором подписной кампании стала местная жительница Елена Тишкова. Женщина рассказала, что собирает подписи уже несколько дней. По будням рязанку с петицией можно встретить в Недостоеве, в выходные дни общественница приезжает в поселок Приокский.

По информации портала 62инфо, рязанке уже удалось собрать около 600 подписей.

Маршрутка №82 изменила путь следования с 12 января - вместо Недостоева микроавтобусы пустили в Дашково-Песочню. Реорганизация вызвала яростный протест местных жителей. Пока любые попытки городских властей восстановить транспортную доступность двух микрорайонов не привели к компромиссу.