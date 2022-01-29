Рязань
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Рязань
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Рязань
0°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество29 января 2022 16:54

Рязанцы начали сбор подписей за возвращение микроавтобусов №82 в Недостоево

Активисты не теряют надежды вернуть популярный маршрут
Источник:kp.ru
КомментироватьОставить комментарий(0)

В Рязани начали сбор подписей за возвращение в микрорайон Недостоево маршрутки №82. Информация появилась в социальных сетях в субботу, 29 января.

Главным организатором подписной кампании стала местная жительница Елена Тишкова. Женщина рассказала, что собирает подписи уже несколько дней. По будням рязанку с петицией можно встретить в Недостоеве, в выходные дни общественница приезжает в поселок Приокский.

По информации портала 62инфо, рязанке уже удалось собрать около 600 подписей.

Маршрутка №82 изменила путь следования с 12 января - вместо Недостоева микроавтобусы пустили в Дашково-Песочню. Реорганизация вызвала яростный протест местных жителей. Пока любые попытки городских властей восстановить транспортную доступность двух микрорайонов не привели к компромиссу.

0