В рязанском бассейне «Спартак» умер мужчина

В рязанском бассейне «Спартак» скончался мужчина, сообщает портал «МедиаРязань» со ссылкой на пресс-службу СУ СКР по Рязанской области.

По предварительным данным, рязанец не утонул, смерть наступила по другой причине. Ее должна установить судебно-медицинская экспертиза. По факту случившегося Московский межрайонный следственный отдел Рязани проводит доследственную проверку и выясняет все обстоятельства инцидента.

По неофициальной информации умерший – рязанский тренер по греко-римской борьбе, 58-летний Сергей Кулыбко. Сообщается, что мужчина скончался 27 января от оторвавшегося тромба.