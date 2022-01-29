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Общество29 января 2022 15:27

В рязанском бассейне «Спартак» умер мужчина

Точную причину смерти рязанца должна установить судебно-медицинская экспертиза
Источник:kp.ru
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В рязанском бассейне «Спартак» скончался мужчина, сообщает портал «МедиаРязань» со ссылкой на пресс-службу СУ СКР по Рязанской области.

По предварительным данным, рязанец не утонул, смерть наступила по другой причине. Ее должна установить судебно-медицинская экспертиза. По факту случившегося Московский межрайонный следственный отдел Рязани проводит доследственную проверку и выясняет все обстоятельства инцидента.

По неофициальной информации умерший – рязанский тренер по греко-римской борьбе, 58-летний Сергей Кулыбко. Сообщается, что мужчина скончался 27 января от оторвавшегося тромба.

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