29 января в Рязанской области выявлены рекордные 483 случая коронавируса

В субботу, 29 января, в Рязанской области выявлено 483 новых случая COVID-19. Это абсолютный максимум суточного прироста за два года пандемии. Предыдущий максимум был зафиксирован днем ранее – 28 января – и составлял 401 случай. Всего за время пандемии в Рязанской области заболевание подтвердилось у 66 157 человек.

Госпитализировали за сутки 62 человека.

Поправились за сутки в регионе 13 человек. Таким образом, за все время коронавирус перенесли 58 360 рязанцев.

Летальный список за сутки пополнили восемь фамилий (согласно региональным данным, семь человек). На фоне роста заболеваемости смертность от коронавируса снижается. Всего, по официальным данным, пандемия в Рязанской области унесла жизни 2851 человек.