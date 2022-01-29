В Рязани утилизируют легендарный троллейбус-гармошку, проработавшую почти 30 лет. Фото: Арсений ДЕНИСОВ.

Знаменитый рязанский троллейбус-гармошку собираются списать и утилизировать. Об этом сообщили активисты в социальных сетях, ссылаясь на ответ из УРТ.

Речь идет о машине с бортовым номером 3002, которая эксплуатируется с 1993 года и обслуживает маршрут №3.

«В ближайшее время будет выведен из эксплуатации и утилизирован», - говорится в документе.

Примечательно, что чуть ранее общественники получили письмо непосредственно из городского управления транспорта. В ответе, подписанном начальником управления Вениамином Синяковым, сообщается, что власти Рязани готовы рассмотреть предложения о передаче троллейбусов ЗиУ-683 в музей после их списания с баланса УРТ. Более того, управление транспорта совместно с администрацией Рязани и региональным правительством проработает вопрос об использовании раритетных машин в рамках мероприятий по развитию культуры и туризма.

Тему спасения легендарной «гармошки» рязанские активисты подняли еще в декабре минувшего года. Они предлагают выкупить один троллейбус с бортовым номером 3001 или 3002, чтобы сохранить его как память о городском транспорте.