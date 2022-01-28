Появился список улиц Рязани, где будут убирать снег в ночь на 29 января

Администрация Рязани опубликовала список улиц, на которых в ночь на 29 января будет работать снегоуборочная техника. Вывозить снег будут с улиц Дзержинского и Халтурина. Грейдирование, по информации мэрии, запланировано на 20 участках.

Спецтехника заедет в поселок Карцево, в 5-й микрорайон Дашково-Песочни, пройдет по улицам Бугровка, Героев Десантников, 2-й Новоселковской, Шереметьевской, по Сережину переулку, очистит ряд проездов между домами на улицах Новоселов, Зубковой и других.

С полным списком участков можно ознакомиться ниже. На них Дирекция благоустройства города просит не парковать транспортные средства, чтобы они не мешали уборке.

Где будет работать техника? Список администрации:

- ул. Бугровка,

- Сережин пер,

- ул. Старое Село,

- дорога по пос. Карцево,

- дорога от Восточной окружной дороги до оврага за пос. Карцево,

- ул. Васильевская,

- проезд от Восточной окружной дороги до детских садов №№7 и 157 и школы №71;

- Васильевский пр.,

- проезд от д. 4 по Васильевскому пр. до детского сада №27 (Васильевский пер., д. 1),

- ул. Героев Десантников,

- проезд от д. 31 корп. 1 по ул. Зубковой до д. 30 по ул. Зубковой,

- ул. 2-я Новоселковская,

- проезд от перекрестка ул. Зубковой с ул. Советской Армии до д. 2 по ул. Олимпийский городок;

- проезд от д. 3 по Васильевской ул. до д. 47б по ул. Новоселов,

- проезд от Шереметьевской ул. до д. 9 по Васильевскому пер.,

- проезд от Песоченской ул. в районе д. 16 до д. 18 по Песоченской ул.,

- ул. Шереметьевская до пересечения с ул. Песоченской (от д. 34 до д. 16);

- проезд от ул. Новоселов в районе д. 1 по Васильевскому пр. до ул. Васильевской в районе д. 9.